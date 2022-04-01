У Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 7 людей
У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 1 квітня загинуло 7 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Клименка.
"1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.
Також зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше ми повідомляли, що Росія посилює угрупування на Донецькому напрямку.
Також ми писали, що у Донецькій області окупанти знову застосували фосфорні снаряди.
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