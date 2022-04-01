У Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 7 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Клименка.

"1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Також зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.