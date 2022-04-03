У Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені, - глава ОВА

У суботу, 2 квітня, російські окупанти продовжили обстрілювати Донецьку область, в результаті чого в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. При цьому загальна кількість поранених в області - 5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Сьогодні в результаті обстрілів в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений в Мар'їнці", - заявив Кириленко.
Він також додав, що в Бахмуті медики надали допомогу одній людині, яка отримала поранення в Луганській області.
"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблої та 1 пораненої дитини в Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо. На кожного військового злочинця чекає покарання!" - додав глава Донецької ОВА.
Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 квітня російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. В результаті обстрілу постраждали кілька людей.
Ми також писали про те, що радник глави офісу президента Олексій Арестович пояснив введення російських військ у Сумську область. За його словами, окупанти формують заслони для відступу.
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