У Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені, - глава ОВА

У суботу, 2 квітня, російські окупанти продовжили обстрілювати Донецьку область, в результаті чого в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. При цьому загальна кількість поранених в області - 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні в результаті обстрілів в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений в Мар'їнці", - заявив Кириленко.

Він також додав, що в Бахмуті медики надали допомогу одній людині, яка отримала поранення в Луганській області.

"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблої та 1 пораненої дитини в Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо. На кожного військового злочинця чекає покарання!" - додав глава Донецької ОВА.