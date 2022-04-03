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У Донецькій області в результаті обстрілів загинула одна людина, також є поранені, - глава ОВА

Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 2 квітня, російські окупанти продовжили обстрілювати Донецьку область, в результаті чого в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. При цьому загальна кількість поранених в області - 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні в результаті обстрілів в Бахмуті загинула 1 людина і 3 отримали поранення. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений в Мар'їнці", - заявив Кириленко.

Він також додав, що в Бахмуті медики надали допомогу одній людині, яка отримала поранення в Луганській області.

"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблої та 1 пораненої дитини в Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо. На кожного військового злочинця чекає покарання!" - додав глава Донецької ОВА.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 квітня російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. В результаті обстрілу постраждали кілька людей.

Ми також писали про те, що радник глави офісу президента Олексій Арестович пояснив введення російських військ у Сумську область. За його словами, окупанти формують заслони для відступу.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область