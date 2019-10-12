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У Донецькій області працівники заводу отруїлися викидами бензолу та аміаку

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 01:45
У Донецькій області працівники заводу отруїлися викидами бензолу та аміаку
Ілюстративне фото (stan.kz)

Двоє працівників потрапили в реанімацію

На Авдіївському коксохімічному заводі Донецької області двоє працівників отруїлися викидами бензолу та аміаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Зазначається, що 34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлась викидами бензолу та аміаку, від чого втратила свідомість. Побачивши свою колегу на підлозі, 34-річний начальник зміни намагався витягнути її з місця концентрації отруєних речовин, однак і сам отруївся аміаком та бензолом.

Обох постраждалих доставили до реанімаційного відділення Авдіївської центральної лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.

Наразі Красноармійська місцева прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке призвело до отруєння токсичними газами двох працівників заводу. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області на весіллі в селищі Путила отруїлися 129 осіб, з яких 36 дітей.

РБК-Україна писало, що у місті Конотоп Сумської області в лікарню з ознаками харчового отруєння потрапили одинадцять учнів одного з місцевих професійно-навчальних закладів.

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