У Сумській області масово отруїлися учні профучилища

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Отруїлися 11 студентів

У місті Конотоп Сумської області в лікарню з ознаками харчового отруєння потрапили одинадцять учнів одного з місцевих професійно-навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, напередодні в поліцію звернувся черговий лікар місцевої райлікарні і заявив про те, що медичне установа доставлені одинадцять учнів одного з вищих профеучилищ райцентру, які скаржилися на нудоту і високу температуру.

Наголошується, що всі, хто звернувся за допомогою, - це юнаки у віці від 15 до 18 років. За словами потерпілих, протягом дня вони вживали їжу в їдальні навчального закладу, так і в міських закладах громадського харчування.

Зараз хворі перебувають в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом "харчове отруєння". Стан їх здоров'я задовільний.

За даним фактом було відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 КК України "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", в рамках якого з'ясовує причини, які призвели до госпіталізації учнів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня в Чернівецькій області сталося масове отруєння дітей і дорослих. У постраждалих діагностували гострий гастроентероколіт невстановленої етіології. За останньою інформацією, з ознаками отруєння було госпіталізовано 86 осіб.

Крім того, 30 вересня у Рівненській області у медичні заклади зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Всі потерпілі напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в одному і тому ж магазині.