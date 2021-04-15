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У Донецькій області стався розрив трубопроводу. Скорочено постачання води до 5 міст

Автор: Анастасія Рокитна

У Донецькій області через розрив трубопроводу аварійно зупинений водогін. Скорочено постачання до 5 міст області.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Повідомляється, що після заповнення водогону і виходу на робочий режим стався розрив трубопроводу діаметром 1400 мм другого донецького водоводу (ПК-140) в районі Черевківки.

"Водогін аварійно зупинений... Скорочено постачання води в міста: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк", - йдеться у повідомленні.

Наразі бригади ведуть підготовчі роботи, триває режим узгодження з організаціями, підземні комунікації яких розташовані в районі проведення земляних робіт.

Нагадаємо, 6 квітня внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Також раніше на лівому березі Києва стався прорив водопроводу. Рух автомобілів і трамваїв було обмежено на вулицях Гната Хоткевича та Попудренка.

Крім того, 11 лютого в Києві на вулиці Петропавлівській,12 провалився асфальт на дорозі.

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