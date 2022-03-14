У Донецькій області пошкоджено фільтрувальну станцію. Без води залишилося 200 тисяч людей

Внаслідок бойових дій в Донецькій області була знеструмлена залишилося Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишилися 200 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка .

Через пошкодження станції водопостачання зникло в населених пунктах Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське та частково в Добропіллі. Всього без води залишилися понад 200 тисяч людей.

Крім того, Кириленко додав, що в ніч на 14 березня окупанти завдали удару по Краматорську. Снаряд влучив в житловий квартал. Загинуло двоє осіб.