У Донецькій області поліція відкрила справу через збори понад 300 осіб в церкві

Поліція Донецької області порушила кримінальну справу за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, на богослужіння в яку прийшли 300 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Відзначимо, віряни прийшли на богослужіння, не маючи при цьому засобів захисту й нехтуючи правилами карантину.

"У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано збори людей в кількості 300 осіб, при цьому не була дотримана соціальна дистанція та інші правила карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Ще за трьома випадками зараз йде ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде дана правова оцінка ", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що продовжують працювати в посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цій церкві парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато хто був без рукавичок і захисних масок. Священники також не виконували правил карантину та вели богослужіння як зазвичай.

Раніше в МВС попереджали, якщо в храми на Великдень піде хоча б десята частина вірян, буде спалах коронавірусу. За даними силовиків, торік в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйона українців.

Також РБК-Україна писало, що в храми на Великодню ніч прийшли 130 тисяч осіб.