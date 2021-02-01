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У Донецькій області перекинулася маршрутка. У водія за кермом стався інфаркт

Дружківка, Понеділок 01 лютого 2021 15:59
У Донецькій області перекинулася маршрутка. У водія за кермом стався інфаркт
Фото: ДТП в Донецькій області (kramatorsk-police.dn.ua)
Автор: РБК-Україна

У Дружківці Донецької області на ходу перекинулася маршрутка з пасажирами. В результаті ДТП постраждали три особи.

Про це йдеться в повідомленні поліції Краматорська.

Повідомляється, що інцидент стався вчора ввечері. За попередніми даними, у водія маршрутки № 18 стався інфаркт, він втратив керування. В результаті автобус з'їхав з дороги і перекинувся. Три пасажири отримали тілесні ушкодження, а водія госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні.

Фото: ДТП в Донецькій області (kramatorsk-police.dn.ua)

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області армійська вантажівка злетіла з дороги в кювет і перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної події постраждали двоє військовослужбовців.

До цього у Полтавській області сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса. В результаті аварії постраждали дві особи. На момент аварії в салоні маршрутки перебувало 13 пасажирів.

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