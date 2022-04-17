ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецькій області окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів: двоє людей загинули

Новость на русском →
Донецька область, Неділя 17 квітня 2022 11:44
У Донецькій області окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів: двоє людей загинули Фото: у Донецькій області обстріляли 13 населених пунктів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння 13 населених пунктів Донецької області. Загинули двоє осіб, ще одна людина поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Окупанти застосовували проти мирного населення реактивні системи залпового вогню "Град", танки та важку артилерію. Через дії російської армії руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів - житлові будинки, шахта, адміністративні будівлі.

За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України.

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті знищено чотири багатоповерхівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Донецька область полиция
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв