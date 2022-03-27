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У Донецькій області окупанти при обстрілі житлових районів застосували касетні боєприпаси

Фото: Красногорівку обстріляли касетними боєприпасами (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

В Красногорівці Донецької області російські окупанти застосували касетні боєприпаси. Вони обстріляли житлові райони міста з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Ворожі боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Вибухотехніки поліції та ДСНС знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

Касетні боєприпаси самоліквідуються протягом 40 годин, тому знаходиться біля них небезпечно. В МВС зазначили, що у Донецькій області вже зафіксовані випадки травмування касетними боєприпасами.

Нагадаємо, вчора окупанти знову завдали удару по Лисичанську та Рубіжному. За добу було пошкоджено 11 будинків.

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