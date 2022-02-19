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У Донецькій області через обстріл зупинено подачу води на 4 фільтрувальні станції

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Україна, Субота 19 лютого 2022 11:39
У Донецькій області через обстріл зупинено подачу води на 4 фільтрувальні станції Фото: на Донбасі припинили постачання води на 4 фільтрувальні станції
Автор: Олександр Білоус

Насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу 19 лютого опинилася в зоні обстрілу. Через пошкодження двох трансформаторів зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Вода Донбасу".

За даними компанії, зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції:

  • Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка)
  • Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар)
  • Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

Наразі співробітники КП "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища, повідомили в компанії.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли з боку російсько-окупаційних військ почалися масовані обстріли.

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