У Донецькій області через обстріл зупинено подачу води на 4 фільтрувальні станції
Фото: на Донбасі припинили постачання води на 4 фільтрувальні станції
Насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу 19 лютого опинилася в зоні обстрілу. Через пошкодження двох трансформаторів зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Вода Донбасу".
За даними компанії, зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції:
- Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка)
- Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар)
- Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).
Наразі співробітники КП "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.
Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища, повідомили в компанії.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли з боку російсько-окупаційних військ почалися масовані обстріли.