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У Донецькій області знайшли мертвим військового: версії прокуратури

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Понеділок 03 січня 2022 15:53
У Донецькій області знайшли мертвим військового: версії прокуратури Фото: у Донецькій області знайшли мертвим військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Механіка-водія медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин знайшли мертвим у Донецькій області. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Спеціалізованої прокуратури.

Маріупольська спеціалізована прокуратура отримала інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області.

Попередньо встановлено, що солдат покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Крім цього, розглядаються версії про умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю, поінформували в прокуратурі.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо дослідження всіх обставин трагічної події.

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Донецька область
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