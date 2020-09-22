У Донецькій області начальник патрульної поліції незаконно зберігав боєприпаси

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Управління патрульної поліції в Донецькій області за незаконне зберігання боєприпасів. У нього в кабінеті виявили гранату і тисячі припасів.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції.

Причиною обшуків стало затримання учасників злочинної групи, у складі якої перебував командир взводу роти тактико-оперативного реагування і троє патрульних поліцейських. Їх підозрюють у незаконному обороті наркотиків і отриманні хабарів від наркоторговців.

Під час слідчих дій у кабінеті начальника патрульної поліції виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.

Чоловіка підозрюється у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення провини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області співробітники ДБР та СБУ затримали сім учасників бандгрупи поліцейських.

Крім того, у березні ДБР провело 13 обшуків за місцем роботи і проживання у посадових осіб Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.