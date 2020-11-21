У Донецькій області почалися виплати за зруйноване житло

В Донецькій області дев'ять сімей отримають компенсацію за зруйноване житло в результаті збройної агресії Російської Федерації. Загальна сума компенсації складе 2,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації військового характеру.

Під час засідання комісія розглянула десять заяв про виплату грошової компенсації. Вісім будинків, які розташовані на території військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве, два - в місті Авдіївка.

За результатами розгляду прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам дев'яти об'єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила термін для прийняття рішення.

Після отримання узагальненого списку постраждалих, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснить розподіл бюджетних коштів в регіональний орган соціального захисту населення Донецької області, протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження на рахунок, перекаже постраждалим.

В ОДА додали, що в держбюджеті на 2020 рік вперше, за час збройної агресії було передбачено 20 млн гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано.

Нагадаємо, у Луганській області вісім сімей отримають компенсації за зруйноване під час бойових дій житло. Загальна сума виплат складе 2,3 млн гривень.

Крім того, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що на Донбасі необхідно провести аудит власності, після чого в ОРДЛО зможуть повернути відібране майно довоєнним власникам.