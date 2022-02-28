ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецькій області з моменту ескалації окупанти вбили 46 мирних мешканців

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 лютого 2022 17:08
У Донецькій області з моменту ескалації окупанти вбили 46 мирних мешканців Фото: на Донеччині з моменту ескалації окупанти вбили 46 мешканців (Національна поліція)
Автор: Кароліна Гайдук

У Донецькій області з моменту ескалації 17 лютого російські військові вбили 46 мирних жителів, 133 особи отримали поранення, з них дві дитини. Минулої доби загинули 6 людей, 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції України.

"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері було в чергове обстріляне селище Сартану. Загинули 2 особи, 5 отримали поранення.

Зазначається, що поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста. На даний момент у багатьох містах запроваджено комендантську годину.

Зазначимо, що найгарячішими точками на Донбасі залишаються міста Волноваха та Маріуполь.

Читайте РБК-Україна в Google News
национальная полиция
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна