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В Донецкой области с момента эскалации оккупанты убили 46 мирных жителей

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 17:08
В Донецкой области с момента эскалации оккупанты убили 46 мирных жителей Фото: в Донецкой области с момента эскалации оккупанты убили 46 жителей (Национальная полиция)
Автор: Каролина Гайдук

В Донецкой области с момента эскалации 17 февраля русские военные убили 46 мирных жителей, 133 человека получили ранения, из них два ребенка. За минувшие сутки погибли 6 человек, 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным, повреждено по меньшей мере 42 дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером был в очередной раз обстрелян поселок Сартану. Погибли 2 человека, 5 получили ранения.

Отмечается, что полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.

Напомним, 24 февраля рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города. На даннный момент во многих городах введен комендантский час.

Отметим, что самыми горячими точками на Донбассе остаются города Волноваха и Мариуполь.

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