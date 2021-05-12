На пляжі в Кирилівці знайшли міну
Фото: снаряд виявили на пляжі в Кирилівці (zp.dsns.gov.ua)
У Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.
Так, 11 травня група розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Запоріжжя вилучила та знищила протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн.
Рятувальники нагадують громадянам, що про правила проводження при виявленні підозрілих предметів, а також про те, що потрібно бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
- ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі на газовій трубі багатоквартирного будинку виявили гранату.
Раніше у Вінницькій області під час обстеження території паркової зони виявили більше 700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.