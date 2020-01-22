У Донецькій області двоє поліцейських продали речдокази на 125 тис. гривень

У Донецькій області двох поліцейських підозрюють у привласненні та незаконній реалізації заарештованих судом речових доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Правоохоронцям повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника Великоновосілківського відділу поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області разом із заступником начальника сектору кримінальної поліції привласнили майно, а саме 72 металеві труби загальною вагою 19,3 тонн, на яке судом у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 (замах на крадіжку) КК України накладено арешт.

У подальшому незаконно привласнене майно зловмисники реалізували, отримавши грошові кошти у сумі 124 871 грн.

На даний час вирішується питання про обрання поліцейським міри запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Раніше ДБР повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень поліцейському Управління патрульної поліції у Луганській області.

РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Дніпропетровського відділення поліції Нікополя Дніпропетровської області за вимагання хабара в розмірі 1,5 тисячі доларів.