У Донецькій області чотирьом організаторам "референдуму" загрожує 10 років в'язниці

Фото: Генеральна прокуратура (РБК-Україна)

В Донецькій області чотирьох мешканок регіону звинувачують в організації і проведенні так званого "референдуму ДНР". Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Досудового розслідування встановлено, що в травні 2014 року жінки брали активну участь в організації і проведенні незаконного референдуму на території міст Краматорськ і Торецьк. Вони були членами так званих "дільничних виборчих комісій".

Наголошується, що обвинувальні акти були направлені в суд для розгляду по суті.

Нагадаємо, днями повідомили про підозру колишнього бойовика "ЛНР".

Крім того, в Донецькій області судитимуть бойовика. Він воював проти ВСУ в районі Дебальцеве і на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

Додамо, що СБУ повідомила про підозру двох бойовиків "ДНР". Один з них - колишній співробітник правоохоронних органів України.