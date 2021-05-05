В Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню, де лікують 45 пацієнтів

В міста Красногорівка (Донецька область) обстріляли центральну районну лікарню. В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні.
Повідомляється, що зараз там лікують 45 пацієнтів.
"Вчора вночі місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня", - йдеться у повідомленні.
Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає. Повні обставини події встановлюються.
Нагадаємо, бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль наглядової групи на Донбасі.
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