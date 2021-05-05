В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов

В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы.
Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов.
"Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница", - говорится в сообщении.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе.
Отметим, глава Погранслужбы Сергей Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.