У Донецькій обл. поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів

До Мангушського відділення поліції звернулися члени територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про порушення на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За їхніми словами дані, передані до Центральної виборчої комісії про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не співпадають з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК, а саме різниця на користь одного з кандидатів збільшена у 9 разів.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.158 "Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державногореєстру виборців або фальсифікація виборчих документів" Кримінального кодексу України.

Поліцейським встановлюють, на якому етапі з’явилися розбіжності, та осіб, що причетні до ймовірної фальсифікації.

Раніше поліція відкрила 71 кримінальне провадження щодо порушень на виборах. У період з 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.

РБК-Україна писало, що до другого туру виборів поліція має приготувати розрахунки сил і засобів для охорони громадського порядку.