В Донецькій обл. чоловік підірвався на снаряді

В селі Велика Новосілка Донецької області місцевий житель загинув внаслідок вибуху снаряду, який він знайшов на березі річки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронці отримали інформацію про те, що до реанімаційного відділення районної лікарні був доставлений 32-річний мешканець з численними пораненнями голови, тіла та кінцівок. На місце події була направлено слідчо-оперативна група.

"Встановлено, що потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому та почав його розбирати, що і спричинило вибух", - повідомили в поліції.

В даний час правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення обставин події. Також вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Нещасний випадок) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї. В поліції розповіли, що під час патрулювання до співробітників поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що ним було виявлено арсенал зброї, на місце була направлено слідчо оперативна група, яка зайнялась обстеженням території.