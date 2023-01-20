В Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска

Сегодня 20 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела есть раненый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

По словам Кириленко, россияне во время обстрела попали в детский сад и профилакторий. Также были повреждены школа и жилые многоэтажки.

"Ежедневно Донецкая область испытывает многочисленные вражеские обстрелы и удары - россияне стремятся истребить как можно больше наших людей", - добавил Кириленко.