RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска

Фото: в Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 20 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела есть раненый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

По словам Кириленко, россияне во время обстрела попали в детский сад и профилакторий. Также были повреждены школа и жилые многоэтажки.

"Ежедневно Донецкая область испытывает многочисленные вражеские обстрелы и удары - россияне стремятся истребить как можно больше наших людей", - добавил Кириленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в общей сложности россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску. Целью оккупантов были исключительно гражданские объекты. Сначала было известно об одном погибшем, однако информацию позже опровергли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДонецкая областьКраматорск