В Донецкой области применили экстренные отключения света

В Донецкой области введены экстренные отключения энергоснабжения. Перед этим в Киеве и ряде других регионов были изменены графики отключения света .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - пишет ДТЭК.

Ситуация со светом

Сегодня украинская энергосистема восстанавливается после одиннадцати массированных атак россиян, которые были осуществлены с начала текущего года. Сейчас в ней сохраняется значительный дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.

С 10 утра были применены две очереди отключений одновременно в:

Киеве;

Киевской;

Черкасской;

Черниговской;

Житомирской;

Одесской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Винницкой;

Черновицкой;

Кировоградской областях.

"Потребление остается высоким и соответствует сезонным показателям", - писало "Укрэнерго".

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал о том, что Россия продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.