В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли двое гражданских, - ОВА

В результате российских обстрелов, 15 июля, в Донецкой области погибли два человека. Также есть пострадавший.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как пишет Кириленко, в результате обстрелов известно о погибших в:
Еще 1 человек за сутки получил ранения.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавляет Кириленко.
Каждый день враг наносит удары по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. Также под огонь попадают города и села, которые находятся в относительном тылу.
Например, 14 июля, в результате вражеских ударов в деревню Нескучное Донецкой области, погиб один из гражданских.
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