В Донецкой области военные чиновники присвоили почти 5 миллионов гривен, их будут судить

"Работники ДБР завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и четырех его подчиненных, которые насчитывали "боевые" выплаты военным подразделениям, которые не несли службу на передовой. Обвинительные акты направлены в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, командир части вместе с подчиненными разработали схему присвоения доли "боевых" доплат военным своего подразделения.

Обвиняемые включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и вообще находились за пределами Донецкой области.

"В течение 7 месяцев военнослужащие ежемесячно безосновательно получали по 100 000 гривен. Часть средств, якобы в качестве благотворительной помощи для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Так, по данным Государственного бюро расследований, с марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти 5 миллионов гривен.

Участникам преступной схемы грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.