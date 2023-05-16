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В Донецкой области обнаружили коллаборантов, двоих из них поместили под домашний арест

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Донецкая область, Вторник 16 мая 2023 16:41
В Донецкой области обнаружили коллаборантов, двоих из них поместили под домашний арест Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили троих жителей Донецкой области, активно поддерживавших действия оккупантов. Двух из них поместили под домашний арест, третий находится в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Мариуполь

"В марте 2022 года житель г. Мариуполя создал в запрещенной в Украине соцсети страницу для информационной поддержки оккупантов", - говорится в сообщении.

Позиционируя себя так называемым военным корреспондентом, фейковый журналист безосновательно обвиняет Вооруженные силы Украины в обстрелах Донецкой области.

В своих "статьях" и "интервью" подконтрольным РФ СМИ "военкор" рассказывает о "подвигах" незаконных вооруженных формирований. За верное служение оккупантам ему присвоили звание "заслуженного журналиста "ДНР".

Покровск

Жительница Покровска в апреле и октябре прошлого года публиковала в соцсетях информацию, которую она брала с пророссийских интернет-ресурсов. Особое внимание уделяла корреспондентам кремлевских пропагандистов и протоиерея РПЦ, известного своими украинофобскими "проповедями".

Николаевка

Житель г. Николаевки Краматорского района оправдывал преступления российских оккупантов. Он размещал в еще одной пророссийской соцсети материалы с прославлением лиц, убивавших украинцев. Также распространял высказывания других в поддержку государства-агрессора.

"В частности, восхищался вымышленными подвигами "вагнеровцев" и публиковал истории "бессмертных героев "Новороссии". К тому же, распространял высказывания адептов РФ, которые сравнивали ее нападение на Украину с "освобождением Сталинграда", - пояснили в прокуратуре.

Правоохранители объявили подозрения в коллаборационной деятельности и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины этим лицам. Так называемый "журналист" объявлен в розыск, а двое других подозреваемых находятся под домашним арестом и им запрещено пользоваться российскими социальными сетями.

Напомним, что СБУ задержала в Запорожье бывшего милиционера-коррупционера, который хотел присоединиться к рядам "вагнеровцев" и воевать против Украины.

Жителя Луганской области, который добровольно присоединился к "народной милиции "ЛНР", приговорили к восьми годам заключения.

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