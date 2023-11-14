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В Донецкой области произошел пожар на шахте: под землей находились 45 человек

Фото: в Донецкой области произошел пожар на шахте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На одной из шахт в Донецкой области вечером 13 ноября произошел пожар из-за перепада напряжения после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"Вечером из-за перепада напряжения произошел пожар на одной из шахт в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под землей на момент чрезвычайной ситуации находились 45 шахтеров.

Что предшествовало

Вчера 13 ноября российские террористы атаковали Донецкую область. Под обстрелы попала электроподстанция и обесточилась воздушная линия. В результате чего одна из шахт осталась без света.

В момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

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Донецкая областьПожарВойна России против Украины