В Донецкой области сократят подачу воды: что известно

"С 9:00 16 июня будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - рассказал он.

По его данным, снова продолжаются ремонтные работы на магистральном водопроводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода.

"Только что ремонт будет завершен, водоснабжение возобновится в полном объеме", - констатировал Филашкин.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области. Оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей и объявить о так называемой "победе" на фронте.

Часто во время обстрелов страдает инфраструктура. Например, во время обстрела 20 февраля в Краматорске остановилась фильтровальная станция.

А 15 июня на востоке Украины под удар захватчиков попала одна из высоковольтных подстанций. Произошли отключения света и задержки поездов.