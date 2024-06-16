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В Донецкой области сократят подачу воды: что известно

Фото: на четыре города Донецкой области сократят подачу воды 16 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На четыре города Донецкой области будет сокращена подача воды в воскресенье, 16 июня. Причина - ремонт на одном из участков водопровода.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"С 9:00 16 июня будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - рассказал он.

По его данным, снова продолжаются ремонтные работы на магистральном водопроводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода.

"Только что ремонт будет завершен, водоснабжение возобновится в полном объеме", - констатировал Филашкин.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области. Оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей и объявить о так называемой "победе" на фронте.

Часто во время обстрелов страдает инфраструктура. Например, во время обстрела 20 февраля в Краматорске остановилась фильтровальная станция.

А 15 июня на востоке Украины под удар захватчиков попала одна из высоковольтных подстанций. Произошли отключения света и задержки поездов.

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КраматорскДонецкая областьКонстантиновкаДружковка