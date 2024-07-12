В Донецкой области правоохранитель погиб из-за вражеского удара по служебному авто

В Донецкой области правоохранитель погиб в результате вражеского удара по служебному авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

"В Донецкой области в результате атаки врага по полицейскому автомобилю погиб наш коллега Дмитрий Петренко", - сообщил Выговский.

Глава Нацполиции пояснил, что в результате попадания российского дрона в служебный автомобиль получил несовместимые с жизнью травмы полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Покровского районного управления, 38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко, который как раз работал на своей территории.

Службу Дмитрий начал еще в 2006 году. Преданный своему делу, добрый и искренний. Он помогал людям до последнего дня. У Дмитрия остались жена, дочь и сын, родители.

"Каждый день агрессор "охотится" на полицейских, которые являются прочным звеном Сил безопасности и обороны страны, помогают людям, спасают и защищают, к сожалению, часто ценой собственной жизни", - рассказал правоохранитель.