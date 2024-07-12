В Донецькій області правоохоронець загинув через ворожий удар по службовому авто

В Донецькій області правоохоронець загинув в результаті ворожого удару по службовому авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Івана Вигівського.

"В Донецькій області у результаті атаки ворога по поліцейському автомобілю загинув наш колега Дмитро Петренко", - повідомив Вигівський.

Глава Нацполіції пояснив, що внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території.

Службу Дмитро розпочав ще у 2006 році. Відданий своїй справі, добрий та щирий. Він допомагав людям до останнього дня. У Дмитра залишились дружина, донька та син, батьки.

"Кожного дня агресор "полює" на поліцейських, які є міцною ланкою Сил безпеки і оборони країни, допомагають людям, рятують та захищають, на жаль, часто ціною власного життя", - розповів правоохоронець.