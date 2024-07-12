ua en ru
Сб, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Донецькій області правоохоронець загинув через ворожий удар по службовому авто

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 22:57
UA EN RU
В Донецькій області правоохоронець загинув через ворожий удар по службовому авто Фото: росіяни вдарили по авто поліції (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області правоохоронець загинув в результаті ворожого удару по службовому авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Івана Вигівського.

"В Донецькій області у результаті атаки ворога по поліцейському автомобілю загинув наш колега Дмитро Петренко", - повідомив Вигівський.

Глава Нацполіції пояснив, що внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території.

Службу Дмитро розпочав ще у 2006 році. Відданий своїй справі, добрий та щирий. Він допомагав людям до останнього дня. У Дмитра залишились дружина, донька та син, батьки.

"Кожного дня агресор "полює" на поліцейських, які є міцною ланкою Сил безпеки і оборони країни, допомагають людям, рятують та захищають, на жаль, часто ціною власного життя", - розповів правоохоронець.

Нагадаємо, на початку місяця на фронті загинув волонтер і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.

До того ми писали, що росіяни ударили по евакуаційному автомобілю у Вовчанську, через що загинув поліцейський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США