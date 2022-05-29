У Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.

У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.

Оперативно-тактичне угруповання" Схід " відзвітувало з приводу втрат ворога за добу, 27 травня. Українські бійці відбили вісім атак.

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