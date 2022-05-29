ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів

Новость на русском →
Донецьк, Неділя 29 травня 2022 00:29
У Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів Фото: у Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів (twitter.com/hochu_dodomu)
Автор: Артур Родивилов

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.

У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.

Оперативно-тактичне угруповання" Схід " відзвітувало з приводу втрат ворога за добу, 27 травня. Українські бійці відбили вісім атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу