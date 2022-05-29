У Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів
Фото: у Донецьку повідомляють про вибух складу боєприпасів російських окупантів (twitter.com/hochu_dodomu)
У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.
У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.
Оперативно-тактичне угруповання" Схід " відзвітувало з приводу втрат ворога за добу, 27 травня. Українські бійці відбили вісім атак.
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