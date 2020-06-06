Донецька ОДА проти відкриття КПВВ через коронавірус

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко виступив проти відкриття КПВВ на Донбасі. Він наголосив, що це питання залишається відкритим.

Про це пише "Укрінформ".

Кириленко не називає дату відкриття КПВВ та наголошує, що це може погіршити епідеміологічну ситуацію в області через коронавірус.

"Гострим питанням у нас лишається відкриття КПВВ. Дату відкриття я наразі не назву. Я не є прибічником відкриття КПВВ", - сказав Кириленко.

Він вважає, що говорити про відкриття КПВВ можна буде після детального вивчення ситуації після послаблення карантину.

"Прошу поставитися всіх із розумінням. Той результат, який без перебільшення вагомий, який досягли в боротьбі з пандемією на території області, він просто може бути зведений нанівець", - додав Кириленко.

Очільник області наголосив, що друга хвиля зараження коронавірусом в області може настати після відкриття КПВВ.

Зазначимо, в Донецькій області один з найменших показників захворюваності коронавірусом в Україні. Станом на вечір 5 червня там було зафіксовано 205 випадків зараження.

Раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі відкриються з 10 червня.

РБК-Україна писало, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що пункти пропуску на Донбасі запрацюють після 10 червня, а відкривати КПВВ будуть вибірково.