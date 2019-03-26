Донецька ОДА просить президента, прем'єра і РНБО виділити кошти для порятунку області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ОДА просять виділити 1,1 мільярда гривень додаткової субвенції

Донецька обласна державна адміністрація (ОДА) звернулася до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони з проханням терміново ініціювати виділення 1,1 мільярда гривень додаткової субвенції для регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Гроші повинні бути спрямовані на погашення заборгованості соціально значущих об'єктів перед постачальниками електроенергії для переукладання нових договорів.

"На сьогоднішній день окремі споживачі Донецької області отримали від "Укрінтеренерго" (постачальник "останньої надії") попередження про припинення постачання електричної енергії. З цим постачальником підписали договори неплатоспроможні споживачі (зокрема, державні вугледобувні підприємства та КП "Компанія "Вода Донбасу"), вирішення питання про платоспроможність яких знаходиться, в основному, на державному рівні", - наголошується в листі ОДА.

Зокрема, пропонується надати субвенцію в розмірі 1,1 мільярда гривень на погашення заборгованості КП "Компанія "Вода Донбасу". Також пропонується надати соціально важливим об'єктам статусу "захищеного споживача".

"З метою невідключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енергопостачання, як суб'єктів життєзабезпечення стратегічного значення, наслідком якого можуть бути катастрофічні соціальні та економічні події на всій території Донецької області, ОДА звернулася до Мінрегіону України", - сказано в листі.

В ОДА також відзначили, що в січні 2019 року Кабмін уже приймав рішення про виділення 450 мільйонів гривень з резервного фонду на забезпечення оплати спожитої електроенергії держшахтами. Однак на сьогоднішній день кошти фактично на вугільні підприємства не надійшли.

Нагадаємо, 31 березня закінчується дії договору на постачання електричної енергії між постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" і підприємствами, які не знайшли собі незалежних постачальників.

Серед клієнтів ДП "Укрінтеренерго" - КП "Вода Донбасу", що забезпечує водою Луганську і Донецьку області, а також держшахти. У зв'язку з закінченням дії договору - 90 днів згідно із законодавством, ДП ініціювало відключення цим підприємствам електроенергії відразу ж по закінченню терміну договору.