Донецк снова под обстрелом: сообщают о "прилетах" в районе "Топаза"

В четверг, 22 декабря, оккупированный Донецк снова оказался под обстрелом. Известно о "прилетах" в районе завода "Топаз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина.

Так, по его словам, возобновился обстрел северных районов города - по Киевскому и Куйбышевскому районам. Также велся обстрел по Петровскому району, в Георгиевке.

"Очевидцы сообщают о прилетах в районе "Топаза", - написал он.

Как утверждает Кулемзин, обстрел велся якобы с позиций ВСУ "выпущено 5 снарядов калибром 155 мм" и "10 ракет из РСЗО" в каждом из случаев соответственно.