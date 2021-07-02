Донецьк може злетіти у повітря через аварію хімікатів на казенному заводі, - експерт ЦГЗ

За його словами, у резервуарах заводу багато хімікатів різного типу.

"У разі аварії тих хімікатів буде достатньо, щоб місто Донецьк злетіло у повітря", - заявив Оперчук.

Є ще один небезпечний об'єкт на Донбасі - горлівський "Стирол". Коли почались бойові дії на сході України, то завод припинив роботу та заявив про очистку цехів від аміаку.

Втім, якщо на заводі продовжують зберігати цю речовину, під час обстрілів можуть виникнути важкі екологічні наслідки. Від "Стиролу" до найближчого житлового будинку буквально 500 метрів.

"Якщо станеться аварія та викид аміаку, то будуть великі проблеми. Смертність може досягати 50-60%. Це безпосередньо у місці аварії", - повідомив експерт ЦГЗ.