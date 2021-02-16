RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Донести позицію: Арестович пояснив виступ Кравчука на російських каналах

Автор: Артур Родивилов

Главу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасу Леоніда Кравчука не слід засуджувати за виступ на російських каналах. Він доносить українську позицію.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив спікер ТКГ Олексій Арестович.

Популярні новини
Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну 12 лютого 2021
Путін заявив, що "не залишить Донбас" 13 лютого 2021
У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2" 14 лютого 2021
У Путіна пояснили слова про підтримку Донбасу: мав на увазі соціальну допомогу 15 лютого 2021
Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів 15 лютого 2021
Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників 15 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак 13 лютого 2021
У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні 12 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021

Він зазначив, що Леоніду Кравчуку не потрібно нагадувати про необхідність захищати Україну.

"Інша справа, що він використовує різні можливості донести до різних цільових, у тому числі до російської цільової аудиторії українську точку зору. Чи винен він у тому, що одночасно з ним включають в ефір якогось там Пушилина? Його ж не попереджають про це", - заявив Арестович.

Арестович поставив зустрічне запитання: "чи можна судити Кравчука за такий вчинок, якщо він хоче донести до російського населення, яке дивиться російське телебачення, українську позицію, попри те, що вони залучають Пушиліна, який для самого Леоніда Кравчука кваліфікується як терорист? Ну що ми мають ввести санкції проти нього?".

На уточнення ведучого програми "чи міг відмовитися Кравчук від участі в ефірі "Росія-1?", спікер ТКГ відповів, що "міг відмовитися, а міг використовувати ефір, щоб довести свою правоту".

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що Росія не хоче прогресу в переговорах з Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Контактная група
Читайте також
ТКГ двічі збиратиметься цього тижня: що планують обговорювати
Відбулося засідання ТКГ на рівні голів делегацій: про що говорили
Прогноз погоди