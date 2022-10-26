В Донецкой области нашли тела еще четырех гражданских, погибших во время оккупации
В Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще четырех мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Кроме того, за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов региона. Вследствие обстрелов погиб один гражданский в Бахмуте. Четыре человека получили ранения.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1100 человек, еще 2472 были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что вчера в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате российского обстрела погибли два человека. Четверо гражданских получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.