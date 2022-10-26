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В Донецкой области нашли тела еще четырех гражданских, погибших во время оккупации

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Донецкая область, Среда 26 октября 2022 08:39
В Донецкой области нашли тела еще четырех гражданских, погибших во время оккупации Фото: в Донецкой области нашли тела еще четырех гражданских, погибших во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще четырех мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов региона. Вследствие обстрелов погиб один гражданский в Бахмуте. Четыре человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1100 человек, еще 2472 были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что вчера в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате российского обстрела погибли два человека. Четверо гражданских получили ранения.

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