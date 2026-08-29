Дрон попал в авто "Укрпочты" под Краматорском: Смелянский показал видео

Удары РФ по "Укрпочте"

Напомним, россияне постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру почтового оператора в прифронтовых областях.

Так, 25 августа 2026 враг дважды попал по отделению и транспорту "Укрпочты" в городе Мена Черниговской области, из-за чего от здания почти ничего не осталось.

Кроме того, 16 августа 2026 года российский дрон ударил по помещению почты в Краматорске Донецкой области. В результате той атаки погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.