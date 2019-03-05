На Донбасі зафіксовані нові одиниці важкого озброєння бойовиків

Озброєння зафіксовано в зоні безпеки та з порушенням ліній відведення

На Донбассе зафиксировано появление новых единиц вооружения и военной техники российско-террористических войск в зоне безопасности и с нарушением линий отвода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ впервые с начала года применили против подразделений Объединенных сил танки. Уточняется, что уже не первую неделю почти каждый день по позициям ООС ведется огонь из артиллерии калибра 122 мм, не прекращаются минометные обстрелы украинских войск и украинских населенных пунктов.

Кроме того, на Донбассе украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать вооружения и военной техники российско-оккупационных войск с нарушением линий отвода. Так, вблизи Новоселовки обнаружено четыре танка и одну самоходную гаубицу.

Также продолжается и размещения вооружений и военной техники вооруженных формирований РФ в зоне безопасности. Две боевые машины пехоты БМП-1 и одну боевую бронированную машину другой модификации зафиксировано у населенного пункта Стила, четыре БМ были обнаружены в районе Докучаевска, один МТ-ЛБ - вблизи Сентяновки, еще один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ -23-2 - неподалеку от населенного пункта Миус, две БМП - рядом с Михайловкой. Кроме того, зафиксировано два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ "Торн" в городе Ясиноватая.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 4 марта, боевики применили минометы для обстрелов двух населенных пунктов Донбасса.