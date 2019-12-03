На Донбасі зафіксовано 5 обстрілів з боку бойовиків

На Донбасі протягом минулої доби, 2 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велися поблизу Луганського, неподалік Павлополя, у районі Старогнатівки, поблизу Лебединського. Біля Авдіївки зафіксовано обстріли з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, 1 грудня збройні формування Російської Федерації і її бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців. Крім того, за інформацією розвідки ООС, з 22 по 28 листопада було ліквідовано десять бойовиків, ще 15 осіб складають санітарні втрати окупантів.