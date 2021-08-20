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На Донбасі зафіксували сім обстрілів та два прольоти безпілотників, загинув український військовий

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П'ятниця 20 серпня 2021 08:09
На Донбасі зафіксували сім обстрілів та два прольоти безпілотників, загинув український військовий Фото: на Донбасі зафіксовано сім порушень перемир'я (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім обстрілів бойовиків та два прольоти безпілотників. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а в Донецькій - ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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