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На Донбассе зафиксировали семь обстрелов и два пролета беспилотников, погиб украинский военный

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Пятница 20 августа 2021 08:09
На Донбассе зафиксировали семь обстрелов и два пролета беспилотников, погиб украинский военный Фото: на Донбассе зафиксировано семь нарушений перемирия (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь обстрелов боевиков и два пролета беспилотников. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой - враждебного беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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