На Донбасі зафіксували "дестабілізуючі ситуацію" дії бойовиків

Зокрема, ще 19 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала факт втручання бойовиків у роботу камер відеоспостереження місії та встановлення окупантами своїх відеокамер на території шахти "Жовтнева", що на околиці Донецька.

В результаті втручання оператори ОБСЄ були змушені відключити від моніторингу своє обладнання. При цьому бойовики поблизу щогли системи відеоспостереження на території шахти обладнали вогневу позицію мінометів. Саме з цього району бойовики вчора випустили 22 міни по позиціях українських військових. В ході обстрілу поранення отримав один український військовий. Коригування вогню противник вів за допомогою БПЛА.

"Зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їх небажання дотримуватися Мінських домовленостей і спроби будь-якою ціною спровокувати Збройні Сили України на вогонь у напрямку Донецька. Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, почастішали в другій половині квітня і зафіксовані українською стороною СЦКК", - повідомили в штабі.

За фактами порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ

"Українська сторона СЦКК зазначає, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців Збройних сил України та місцевого населення і дестабілізують ситуацію вздовж всієї лінії розмежування", - додали в штабі.