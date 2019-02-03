На Донбасі затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків

Затриманий раніше був двічі судимий

На Светлодарском направлении украинские военные из подразделений операции Объединенных сил (ООС) задержали мужчину, который пытался вступить в ряды боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в субботу, 2 февраля, военные из состава Объединенных сил заметили неустановленное лицо в тылу своих позиций, которое не реагировало на сигналы распознавания, за что было задержано.

Отмечается, что задержанным оказался гражданин Украины 1977 года рождения. Мужчина ранее был дважды судим на общий срок наказания свыше 15 лет.

По словам задержанного, он пытался попасть в одно из подразделений российско-оккупационных войск для прохождения службы.

"По словам опрошенного, в декабре 2018 г. через социальную сеть "Одноклассники" с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей. После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию столкновения и указала место, где его будут ожидать боевики", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время задержанный передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения расследования и определения меры наказания.

Напомним, что в течение минувших суток, 2 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Боевики 10 раз нарушили перемирие.