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На Донбасі поранено двох українських військових

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 07:22
На Донбасі поранено двох українських військових
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo)

Бойовики за добу відкривали вогонь 10 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики на Донбасі десять разів порушили режим тиші, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Обстріли велися зі стрілецької зброї гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї. Вогонь відкривався у бік позицій українських військ в районі Широкиного, Красногорівки, Гнутового, Хутора Вільний, Луганського, Кримського і Травневого.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення", - повідомили в ООС.

Що стосується поточної доби, 3 лютого 2019, бойовики вогонь не відкривали.

На Донбасі поранено двох українських військових

Нагадаємо, нещодавно бойовики на Донбасі вчергове заблокували доступ спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до ділянки, прилеглої до кордону з Російською Федерацією.

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Теми: Новини ООС
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