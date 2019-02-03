На Донбасі поранено двох українських військових

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Бойовики за добу відкривали вогонь 10 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики на Донбасі десять разів порушили режим тиші, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Обстріли велися зі стрілецької зброї гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї. Вогонь відкривався у бік позицій українських військ в районі Широкиного, Красногорівки, Гнутового, Хутора Вільний, Луганського, Кримського і Травневого.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення", - повідомили в ООС.

Що стосується поточної доби, 3 лютого 2019, бойовики вогонь не відкривали.

Нагадаємо, нещодавно бойовики на Донбасі вчергове заблокували доступ спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до ділянки, прилеглої до кордону з Російською Федерацією.