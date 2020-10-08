На Донбасі на вибуховому пристрої підірвалися жінка і дитина, - ОБСЄ

На окупованій території Луганської області жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої. Жінці довелося ампутувати ногу, дитина - отримала поранення ока.

Про це йдеться в звіті Моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент стався ще 28 вересня поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де жінка з сином і дочкою в поле шукали свою корову.

"Вона зазначила, що отримала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син отримав поранення очей, а дочка не постраждала", - повідомили в ОБСЄ.

У лікарні непідконтрольного Первомайська медперсонал підтвердив, що 28 вересня до них доставили жінку 40-49 років з пораненнями, отриманими в результаті спрацьовування вибухового пристрою.

"Медики лікарні в Луганську сказали, що 28 вересня був госпіталізований хлопчик (11 років) з пораненнями, відповідних наслідків спрацьовування вибухового пристрою, і йому прооперували очі", - додали в ОБСЄ.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці вересня на Донбасі на міні підірвався офіцер Російської Федерації. В результаті підриву він втратив частину кінцівки.

Нагадаємо, за добу на Донбасі бойовики один раз порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.