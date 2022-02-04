На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"
У п'ятницю, 4 лютого, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 3 лютого.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове" за допомогою безпілотного апарату, з якого скинули заряд ВОГ. В результаті вибуху втрат серед українських військових не було.
Крім того, з'явилося відео обстрілу КПВВ" Гнутове " на Донбасі.