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На Донбасі у вівторок поранено чотирьох військових


Проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі у вівторок, 25 червня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, поранено 3 українських військових, один отримав бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського, з напрямку Саханки; чотири рази околиці Авдіївки, з напрямку Спартака та Ясинуватоъ; неподалік селища Мар'їнка, з напрямку Олександрівки; район населеного пункту Водяне, з напрямку Спартак; околиці Новотроїцького, з напрямку Докучаєвська.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Шумів, з напрямку Шахти 6-7; поряд з населеним пунктом Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна; околиці Кримського, з напрямку Донецького.

Нагадаємо, 22 червня район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відвідала делегація Європейського Союзу, яку очолював голова Військового комітету ЄС генерал Клаудіо Граціано.
 

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